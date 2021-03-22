Бывший полковник-миллиардер из ФСБ признался в получении крупной взятки

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки в размере 850 тысяч долларов, полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ходатайство обвиняемого о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве было подписано 30 июля 2019 года. Кроме того, Черкалин просит суд рассмотреть его дело в особом порядке.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.