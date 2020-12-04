Полковник ФСБ попросил оставить ему золотые запонки после конфискации миллиардов

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин попросил оставить себе лишь золотые запонки после конфискации его имущества на общую стоимость 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает «КП» в своем Telegram-канале.

Офицер спецслужбы объяснил, что аксессуар ему подарили, поэтому он ему дорог. Остальное он согласился отдать в доход государства. Речь идет о пяти квартирах в Москве, двух загородных домах, двух автомобилях марки Porsche. Кроме того, у него изъята наличность: 810 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8,5 миллиона евро.

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30 ноября сообщалось, что прокуратура вернула более шести миллиардов рублей в бюджет России после продажи имущества полковника ФСБ. Оно было продано на международном рынке, пояснил источник, а затем с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в российский бюджет.

Решение об изъятии имущества Черкалина было принято московским судом по иску Генпрокуратуры.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.