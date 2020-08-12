Сдавшего ФСБ полковника-миллиардера отпустили досрочно на свободу

Лефортовский суд Москвы решил досрочно освободить бывшего сотрудника ФСБ Михаила Горбатова, давшего показания против своего коллеги, полковника и миллиардера Кирилла Черкалина. Об этом сообщает «Интерфакс».

По итогам слушаний было удовлетворено ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Горбатов отбывал срок в СИЗО «Лефортово». Его приговорили к 4,5 года лишения свободы за мошенничество.

Офицер из управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ был прикомандирован в администрацию президента России, где занимал должность начальника контрольно-инспекционного департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. По данным следствия, Горбатов обещал бизнесменам решение различных проблем с правоохранительными органами, многие из которых сам же и устраивал.

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Во время расследования своего дела Горбатов дал показания по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Летом 2019 года Горбатову вынесли приговор. Его лишили звания полковника и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

15 мая 2019 года сообщалось, что он пытался выйти досрочно, но получил отказ, несмотря на свои заслуги: в 2002 году он участвовал в разработке плана освобождения заложников, захваченных во время представления мюзикла «Норд-Ост», а годом ранее предотвратил покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Азербайджан.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

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