Полковник ФСБ описал многомиллионные махинации с ломбардами и банком

Полковник ФСБ России Михаил Горбатов, осужденный на 4,5 года колонии общего режима за мошенничество, на допросе сообщил подробности махинаций с его участием. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в конце 2016 года сотрудники Федеральной таможенной службы, а также сотрудники Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ изъяли в сети ломбардов 80 миллионов рублей, 572 тысячи долларов, 251 тысячу евро, 73 штуки элитных часов и 16 ювелирных изделий, принадлежавшие клиентам. Хозяин ломбардов по фамилии Захаров спустя месяц попытался вернуть ценности через знакомого Арно Ходжояна, который утверждал, что имеет связи в силовых структурах. Тот сообщил о предложении полковнику ФСБ Михаилу Горбатову. Последний захотел обмануть Захарова и сообщил, что за шесть миллионов рублей решит проблему с помощью друзей-чекистов. Однако полученные деньги Горбатов и Ходжоян оставили себе.

Материалы по теме «Приятный человек с налетом гламура» Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце

В апреле 2017-го полковник сообщил Захарову, что теперь чекисты требуют 10 миллионов рублей за прекращение проверки, а за 110 тысяч долларов возьмут всю сеть ломбардов под покровительство. Свободных денег у Захарова не было, но он передал вымогателям часы за 205 тысяч долларов и пообещал вскоре их выкупить обратно. Вместо попытки выкупить часы потерпевший пожаловался в ФСБ. Его сотрудники сделали муляжи рублей и долларов и при их передаче задержали сначала Ходжояна, а затем и Горбатова.

Полковник признал свою вину и рассказал, что подобным образом пытался получить 900 тысяч долларов и от совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. «Коммерсантъ» отмечает, что банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам МВД, чтобы те не привлекли его к уголовной ответственности по делу о махинациях в его компании.

Горбатов узнал, что Мазанов фигурирует лишь как свидетель по делу, но Ходжояну донес другую информацию: якобы следствие готово отстать от банкира за круглую сумму. Тогда совладелец «Транспортного» передал Ходжояну 450 тысяч долларов, и тот на автомобиле Rolls-Royce отвез их полковнику.

Получив лишь половину от заявленных 900 тысяч, Горбатов потребовал от Мазанова вторую часть, но завершить аферу не получилось: полковника задержали.

Отмечается, что благодаря показаниям Горбатова силовикам удалось задержать других чекистов: начальника второго отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина и заместителя начальника управления «К» Дмитрия Фролова, которые участвовали в многомиллиардных махинациях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!