Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ — миллиардером

Российскому президенту Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником ФСБ России Кириллом Черкалиным, который получал взятки недалеко от здания ведомства в Москве, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 1 октября.

Песков призвал журналистов дождаться итогов расследования и суда. «Президент не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу», — напомнил он.

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Так представитель Кремля отреагировал на вопрос о том, кто, по мнению главы государства, ответственен за то, что Черкалина с подельниками не поймали раньше.

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» сообщила, что обвиняемому в махинациях полковнику Черкалину передавали взятки рядом с работой. Одним из взяткодателей, по данным издания, был экс-владелец КБ «Транспортный». Всего он передал полковнику 48,3 миллиона рублей.

Черкалин служил в органах госбезопасности с 1998 года, начальником 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ стал в 2011 году.

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