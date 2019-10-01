Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на следственные документы.

По данным издания, Черкалин получал взятки от бывшего владельца коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Посредниками между ними были бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, который был советником Мазанова.

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Отмечается, что Горбатов предложил Черкалина в качестве «крыши» для банка в 2013 году. Ежемесячно Черкалин получал 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) за «общее покровительство» от Мазанова, хотя тот изначально хотел платить ему только за конкретные действия. Однако когда банку на самом деле понадобилась помощь, полковник потребовал премию.

В итоге Черкалин ежемесячно получал взятки до февраля 2015 года. Всего владелец банка заплатил ему около 750 тысяч долларов (48,3 миллиона рублей). Как отмечает «Коммерсант», процент от этой суммы имел и Горбатов. Он получал деньги от Ходжояна и привозил их Черкалину. Часто деньги передавали прямо на улице или в кафе рядом с зданием ФСБ на Лубянке.

Полковники Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов, а также их коллега Андрей Васильев были задержаны и арестованы в апреле. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей. Сообщалось, что накопленные миллиарды полковники, возможно, собирались вывезти за границу.

Позднее бывший сотрудник КГБ, бизнесмен Александр Лебедев рассказал, что полковники на протяжении нескольких лет покрывали банкиров, которые занимались хищениями, и получали определенный процент за свою работу. При этом найденные у контрразведчиков 12 миллиардов рублей являются лишь «карманными расходами».

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