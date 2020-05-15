Суд отказал в УДО предотвратившему покушение на Путина бывшему полковнику ФСБ

Лефортовский районный суд Москвы отказался освободить условно-досрочно бывшего полковника ФСБ Михаила Горбатова, известного участием в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке и предотвращении покушения на президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат заявил, что Горбатов оступился, но раскаялся и стал помогать следствию в раскрытии преступлений. Однако прокурор возражал против УДО и осужденного оставили отбывать оставшийся срок.

Чекист в настоящее время отбывает наказание в СИЗО «Лефортово» за мошенничество — совладелец банка «Транспортный» Александр Мазанов заплатил Горбатову 450 тысяч долларов за непривлечение к уголовному делу, которого на самом деле не было. Полковника арестовали и поместили в «Лефортово» в мае 2018 года, а через год приговорили к 4,5 годам, но не стали отправлять в колонию, оставив в СИЗО. Горбатов стал ключевым свидетелем по уголовному делу другого полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого во взятках и мошенничестве, а также оказавшегося владельцем нескольких миллиардов рублей, которые были конфискованы государством.

На судебных слушаниях по ходатайству Горбатова об УДО администрация СИЗО дала ему положительную характеристику. А защита напомнила о заслугах осужденного: он совместно с коллегами разрабатывал план освобождения заложников, захваченных во время представления мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, а годом ранее предотвратил покушение на президента России Владимира Путина во время его визита в Азербайджан.

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