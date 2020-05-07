Полковник ФСБ получал в обед по 100 тысяч евро от генерала военной контрразведки

Бывший заместитель начальника управления «К» (курирует банковский сектор) службы экономической безопасности ФСБ полковник Дмитрий Фролов ежемесячно получал по 100-150 тысяч евро от руководства банка «Кредитимпэкс». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, показания о получении Фроловым денег дал его коллега полковник ФСБ Кирилл Черкалин, также арестованный следствием. По его словам, посредником при передаче денег выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Фролов получал от банкиров деньги с октября 2007-го по июль 2013 года, взамен обеспечивая кредитной организации свое покровительство. За этот период, как подсчитало следствие, чекисту передали в общей сложности 87 миллионов рублей. А банк провел только в 2013 году сомнительные операции на 13 миллиардов рублей. В 2014 году у кредитной организации отозвали лицензию.

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Фролов служил в ФСБ с 2006 по 2013 годы, пока 16 июля 2013 года его не уволили с должности заместителя начальника управления «К» в связи с утратой доверия. Причиной отставки стала незадекларированная недвижимость в Италии у его семьи.

19 марта сообщалось, что Черкалин заключил со следствием сделку и дал показания на своего бывшего начальника Фролова.

Черкалина, возглавлявшего Второй (банковский) отдел управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, задержали в апреле 2019 года. Вместе с ним по уголовному делу также были арестованы полковники ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Им вменяется мошенничество и получение взяток.

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