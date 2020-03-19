Полковник-миллиардер из ФСБ оказался богаче начальника и сдал его следствию

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину и сдал следствию двух других полковников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Черкалин из управления «К», курирующего банковский сектор, службы экономической безопасности ФСБ дал показания на своего бывшего начальника Дмитрия Фролова, который занимал должность заместителя руководителя «банковского» подразделения, а также на оперативника этой же структуры Андрея Васильева. На основании показаний чекиста, его коллег проверяют на причастность к другим коррупционным преступлениям. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство, и судить его будут в особом порядке, предусматривающем минимальное наказание, без исследования доказательств и допроса свидетелей. Фролов и Васильев, настаивающие на своей невиновности, предстанут перед судом в обычном режиме. Расследование уголовного дела перешло в завершающую стадию.

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Черкалин оказался богаче Фролова: у подчиненного нашли в собственности имущества и денежных средств на банковских счетах на 6,5 миллиарда рублей, а его начальник владел лишь загородным домом, квартирой и миллионом рублей. Однако в настоящее время Черкалин лишился своих активов — по решению суда они перешли в доход государства.

По делу о коррупции в отношении полковников ФСБ следствие изъяло 12 миллиардов рублей. Три фигуранта дела обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.

Всех троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ задержали в апреле 2019 года в Москве.

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