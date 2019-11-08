«Золотой» полковник ФСБ оказался потомственным богачом

Владимир Черкалин — отец полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обыске были найдены 12 миллиардов рублей — рассказал о происхождении денег. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» из Головинского суда Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об обращении средств в доход государства как нажитых незаконным путем.

По словам Владимира Черкалина, в 2011 году 45 миллионов рублей ему подарил его отец — Иван Черкалин 1929 года рождения, ветеран погранвойск, отслуживший 30 лет в Средней Азии. Деньги хранились в обувных коробках в пятитысячных купюрах. На эти средства были куплены квартира на Мичуринском проспекте в Москве, три машиноместа, земельный участок в Ленинградской области.

«У меня трудовой стаж — 38 лет, у жены — 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество», — пояснил Владимир Черкалин.

Его супруга — мать полковника ФСБ — рассказала, что сын принес родителям 50 миллионов долларов, один миллион евро и 15 миллионов рублей на хранение, объяснив это «служебной необходимостью», уточняет ТАСС.

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Генпрокуратура просит через суд конфисковать у полковника ФСБ и его родственников имущества и денежных средств на общую сумму шесть миллиардов рублей. Черкалин почти полностью признал иск и согласился отдать свои активы государству.

В иске идет речь о 73,25 миллиона долларах, 8,5 миллиона евро, 17 миллионах рублей, четырех тысячах фунтов, автомобиле Porsche Cayenne, наручных часах и запонках. Полковник ФСБ не смог объяснить источник их получения.

В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в разной валюте на общую сумму 12 миллиардов рублей. Кирилла Черкалина, возглавлявшего Второй (банковский) отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, задержали в апреле по обвинению в мошенничестве и получении взятки. Вместе с ним по уголовному делу проходят полковники ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.

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