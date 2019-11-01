Полковник ФСБ признал себя миллиардером

Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката полковника Владимира Михайлова.

Прокуроры требовали изъять у «золотого полковника» и его родных около 6,5 миллиардов рублей, происхождение которых Черкалин объяснить не может.

Черкалин заявил, что согласен на взыскание и конфискацию у него рублей, долларов и евро на общую сумму в 6,1 миллиарда рублей, без учета остальных активов.

Адвокат полковника пояснил, что тот получил эти деньги из не предусмотренных законом источников. Он добавил, что Черкалин отказывает признавать остальные требования обвинения.

Ранее сообщалось, что бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ведомства в Москве. Ежемесячно он получал 50 тысяч долларов за покровительство от бизнесмена Александра Мазанова.

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