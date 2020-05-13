Друг «миллиардеров из ФСБ» стал «суперсвидетелем»

Бывший совладелец Промсбербанка и банка «Кредитимпэкс» Алексей Куликов, которого называют другом «миллиардеров из ФСБ», стал ценным свидетелем. Он дает показания по многим резонансным расследованиям, связанным с коррупцией, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание уточняет, что «суперсвидетель» Куликов рассказал о взятках своего друга и партнера, экс-заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова. Его обвиняют в покровительстве банку «Кредитимпэкс», от руководства которого Фролов ежемесячно получал по 100-150 тысяч евро.

Также сообщается, что Куликов дал показания о коррупции в Deutsche Bank (DB). По его словам, он был лично знаком с теперь уже бывшим руководителем московского офиса банка Йергом Бонгарцом. И тот не выводил деньги из России через ряд заведенных в банк фирм. Этим отмывочным каналом, по словам Куликова, занимался его партнер по Промсбербанку Иван Мязин и топ-менеджеры отделения Deutsche Bank.

Как пишет «Росбалт», Куликов был арестован в 2016 году. Ему выносили приговоры за хищение 3,2 миллиардов рублей из Промсбербанка и за растрату средств страховой компании «Оранта».

Последний срок в 10 лет колонии ему определил Подольский суд осенью 2019 года. Однако уже на этих слушаниях с его имущества неожиданно сняли арест, наложенный в рамках дела. Изымать его в счет погашения ущерба не стали, а потерпевшая сторона не настаивала.

В колонии Куликов не оказался — ему удовлетворили прошение отбывать срок в хозотряде СИЗО №5. По законодательству России один день в изоляторе приравнивается к 1,5 дням в колонии. В начале 2020 года Куликов уже получил право на УДО, которым сразу воспользовался. 28 февраля банкир вышел на свободу. Издание, ссылаясь на правоохранительные органы, утверждает, что ему это удалось благодаря его откровениям по коррупционным делам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!