Суд ужесточил наказание создателю крупного канала вывода денег из России «Мясо»

Московский областной суд ужесточил наказание бывшему владельцу Промсбербанка Ивану Мязину с пяти до восьми лет заключения. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.
Решение было принято после пересмотра приговора «теневому банкиру №1» — создателю самых крупных каналов по выводу денег из России, называемому «Мясо» («Мязин и company»), отмечает издание. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей 50 миллиардов долларов.
Во время следствия Мязин не признал вину и отказался от дачи показаний. Но на первом же слушании в Подольском суде в 2019 году он неожиданно изменил позицию: сознался в выводе средств и попросил об особом порядке рассмотрения дела, без исследования доказательств, но предусматривающем минимальное наказание.
В итоге Мязина приговорили к пяти годам лишения свободы. Суд учел, что банкир погасил 300 тысяч рублей из ущерба в 3,2 миллиарда рублей.
Мязин, отсидевший большую часть назначенного ему наказания в СИЗО во время следствия, вскоре мог просить об условно-досрочном освобождении.
Однако приговор обжаловало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), признанное потерпевшей стороной по делу. В итоге Мособлсуд добавил срок банкиру.
12 апреля 2019 года сообщалось, что в массовом выводе средств из России, организованном Мязиным и совладельцами банка Алексеем Куликовым и Олегом Белоусовым, участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank.
Выводить средства за рубеж Мязину помогали связи в Центральном банке России. Вместе с Белоусовым он создал несколько фирм, куда поступали обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в Центробанк.
Теневыми банкирами, включая Мязина, был создан «ландромат» — канал, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено более 21 миллиарда долларов. Свое подпольное объединение банкиры называли «Мясо» («Мязин и company»).
В настоящее время Куликов отбывает девятилетний срок за хищение средств из своего кредитного учреждения. Белоусов объявлен в федеральный розыск.
В 2014 году были отозвана лицензия у Русского земельного банка, в 2015-м — у Промсбербанка и «Российского кредита».