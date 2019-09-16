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Российская чиновница обналичивала «бесхозные» миллионы через черных банкиров

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Елена Паткина

Савеловский суд Москвы вынес приговор преступной группе из четырех теневых банкиров, занимавшихся обналичиванием крупных денежных средств для бывшего заместителя главы Росимущества Елены Паткиной. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, уголовное дело о незаконной банковской деятельности рассматривалось в особом порядке без изучения доказательств и допроса свидетелей. Четверо фигурантов признали свою вину в полном объеме. В итоге лишь один из них получил реальный срок — предприниматель Станислав Курицкий был приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Двое других — Елена Попова и Дмитрий Рапопорт — приговорены к условному наказанию.

Предполагаемый организатор обнальной площадки Андрей Южаков избежал приговора: дело в отношении него суд вернул прокурору в связи с выявленными нарушениями закона.

По версии следствия, через фирмы осужденных замглавы Росимущества Паткина с сообщницами — главными бухгалтерами похитила более 154 миллионов рублей. Эти средства выводились с балансового счета ведомства, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний, которые чиновницы между собой называли бесхозными.

Паткину арестовали 15 декабря 2017 года по решению Тверского суда Москвы. Она была назначена на должность заместителя руководителя Росимущества за полгода до ареста. До своего назначения на федеральный пост Паткина с 2014 по 2017 год возглавляла территориальное управление Росимущества в Московской области.

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