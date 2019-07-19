На российском курорте попался «черный» банкир с оборотом 100 миллионов рублей

В Геленджике сотрудники МВД задержали организатора преступной группировки, занимавшейся обналичиваем теневых доходов с ежемесячным оборотом более 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемый этапирован в Москву, где расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Также задержаны еще пять фигурантов дела.

По данным следствия, участники группировки, работавшие без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций, разработали схему с целью извлечения дохода в особо крупном размере. В ней использовались расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, которые передавали безналичные деньги для обналичивания. Черные банкиры брали с клиентов за свои услуги комиссию в размере 14 процентов от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей.

«В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», — отметила Петрова.

По ее словам, при задержании подозреваемые пытались уничтожить документы.

В спецоперации участвовали более 100 сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке бойцов Росгвардии.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!