В России вынесли рекордное число приговоров за экономические преступления

В России количество приговоров за экономические преступления выросло на 20 процентов в 2018 году по сравнению с предыдущими годами, передает РБК со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда страны.

За преступления в сфере экономической деятельности были осуждены 7,7 тысячи человек. В 2017 году их было 6,4 тысячи человек.

Число осужденных за экономические преступления рекордное по меньшей мере с 2011 года, отмечает РБК.

Рост приговоров по экономическим составам связывают с появлением в УК статей о незаконном производстве, обороте или продаже спирта и алкогольной продукции в середине 2017 года. По ним осудили 562 человека в 2018 году, ни один из них не получил реальный срок.

Также на статистику повлияла новая статья 199.2 («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). За это преступление приговор получили 130 человек.

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Ощутимый прирост осужденных за экономические составы дала борьба с фирмами-однодневками. За незаконное использование документов для образования юрлица были осуждены 1326 человек, в 2017 году их было 686. Еще 211 граждан были осуждены за незаконное образование юрлица, вместо ​96-и в 2017 году.

Из 1,5 тысяч осужденных за эти преступления лишь восемь человек получили реальные сроки до двух лет.

Выросло число граждан, получивших приговор за незаконную банковскую деятельность с 217 до 327.

Отмечается, что мошенничество (статья 159 УК РФ) не относится к категории экономических преступлений. Оно считается преступлением против собственности. Однако следственные органы зачастую возбуждают уголовные дела против предпринимателей именно по этой статье.

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