Верховный суд предложил отменить особый порядок рассмотрения тяжких преступлений

Верховный суд России внес в Государственную Думу законопроект об отмене рассмотрения уголовных дел по тяжким преступлениям в особом порядке. Документ, подписанный председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс поправки, которые позволят применять особый порядок судебного разбирательства только к делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в своей первоначальной редакции статья 314 УПК предусматривала применение особого порядка именно по таким делам. Особый порядок был введен для «процессуальной экономии по делам о преступлениях, не представляющих общественной опасности».

Однако затем в закон внесли изменения, которые позволили выносить приговоры без проведения судебного разбирательства в общем порядке при согласии обвиняемого с обвинением в тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в особом порядке рассмотрели примерно 554 тысячи уголовных дел в отношении почти 580 тысяч лиц. В это число входят уголовные дела о тяжких преступлениях в отношении 84 тысяч лиц, то есть 58 процентов обвиняемых в тяжких преступлениях.

При этом, как отмечают в Верховном суде, дела о тяжких преступлениях, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы многих потерпевших и вызывают общественный резонанс. Поэтому необходимо прописать в законе гарантии справедливого правосудия, которые возможны только при рассмотрении дела в общем порядке, в условиях непосредственности и устности исследования доказательств в суде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!