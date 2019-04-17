Российских следователей начнут наказывать за оправдательные приговоры

В управлении Следственного комитета (СК) России по Тульской области придумали наказание для сотрудников за вынесение оправдательных приговоров по расследованным ими делам. Об этом стало известно из служебного документа, подписанного руководителем тульского главка СК генерал-майором юстиции Александром Стариковым, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

«В связи с участившимися случаями некачественного расследования уголовных дел и отсутствием надлежащего процессуального контроля (...) обязываю (....) готовить и представлять в отдел кадров реферат на тему, по которой выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства, с последующей сдачей квалификационного экзамена на знание норм уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, ведомственных нормативно-правовых актов и защитой реферата», — говорится в документе.

Глава тульского управления СК предлагает также в индивидуальном порядке отправлять следователей на внеочередную аттестацию, а их руководителей — исключить формальный подход при подготовке кадров. Генерал напомнил подчиненным о персональной ответственности каждого за допущенные нарушения закона при расследовании уголовных дел.

«Так выглядит моральное разложение ведомства», — написал правозащитник в комментарии к документу.

В России за прошлый год были оправданы 516 человек, что составило 0,51 процента от объема уголовных дел, направленных в суд Следственным комитетом. Низкий уровень оправдательных приговоров связан с качеством работы следователей, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее он поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве, чтобы выяснить, достаточно ли было оснований для вынесения оправдательного вердикта.

В 2017 году оправдательные приговоры были вынесены лишь в отношении одного из тысячи подсудимых.

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