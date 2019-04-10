Чайка распек следователей за затягивание работы и нарушения

Число нарушений со стороны следователей выросло в 2,5 раза за десять лет при сокращении их нагрузки. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в среду, 10 апреля, с ежегодным докладом в Совете Федерации.

«К сожалению, вновь приходится констатировать, что позитивных перемен в работе органов расследования не произошло», — сказал он, отметив, что в 2018 году число нарушений законодательства, допущенных следователями всех ведомств, увеличилось почти на шесть процентов.

Среди выявленных нарушений — излишне длительный срок содержания обвиняемых под стражей, а также затягивание предварительного следствия, что было отмечено в 38 процентах уголовных дел.

Помимо этого, генпрокурор указал на снижение профессионализма следователей, о чем говорит, например, большое число дел, рассматриваемых в особом порядке, когда суды не изучают доказательства, а подсудимый сразу признает вину. Ежегодно в таком порядке в российских судах рассматривается около 70 процентов всех уголовных дел.

«Сохранение существующего удельного веса дел, рассматриваемых по упрощенным процедурам, грозит утратой накопленного десятилетиями уникального опыта интеллектуального состязания сторон обвинения и защиты, значительным снижением профессионализма работников», — заявил Чайка.

Также в ходе своего выступления перед сенаторами Чайка заявил, что в половине регионов страны выявлены массовые случаи неправомерного применения силы и спецсредств к заключенным. 70 процентов нарушений имело место в исправительных колониях.

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