Генпрокурор рассказал о «безобразии» во ФСИН из-за насилия над заключенными

В половине регионов России выявлены массовые случаи неправомерного применения силы и спецсредств к заключенным, 70 процентов нарушений имели место в исправительных колониях. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС в среду, 10 апреля.

По мнению Чайки, «основная причина этого безобразия — недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем ФСИН и ее территориальных органов».

Генпрокурор добавил, что по результатам проверок возбуждено 50 уголовных дел о превышении должностных полномочий.

Итоги этих проверок в ближайшее время будут рассмотрены на заседании коллегии Генпрокуратуры. «По ее итогам мы выработаем меры для улучшения состояния законности, активизации взаимодействия с региональными омбудсменами и общественными наблюдательными комиссиями», — заверил Чайка.

Тема пыток в российских исправительных учреждениях начала широко обсуждаться в 2018 году. В июле 2018-го в интернете появилось видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова резиновыми палками и выливают ему на голову воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети к успеху не приводили, пока подвергшийся пыткам заключенный не заявил, что опасается за свою безопасность на свободе. В феврале начальника колонии Дмитрия Николаева задержали в связи с уголовными делами о пытках.

30 ноября прошлого года сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пыток в тюрьме «Владимирский централ». О них стало известно после коллективной голодовки осужденных, предпринятой в августе. В январе 2019-го заключенные этого исправительного учреждения пожаловались на избиения и пытки музыкой.

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