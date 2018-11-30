Следователи завели дело о пытках во «Владимирском централе»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту пыток заключенных тюрьмы «Владимирский централ». Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает агентство «ПроВладимир».
Издание ссылается на ответ, полученный из СКР руководителем некоммерческой организации «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Романом Кайфаджяном (документ есть в распоряжении агентства).
24 августа уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова подтвердила, что трое заключенных «Владимирского централа» объявили голодовку.
21 августа портал «ГУЛАГ-Инфо» опубликовал письмо Романа Кайфаджяна, в котором говорится, что с 13 августа во «Владимирском централе» проводится коллективная голодовка осужденных. Эти заключенные отказались от приема пищи «в знак протеста против систематических пыток, избиений и доведения до самоубийств, проводимых сотрудниками Учреждения (тюрьмы)», пояснял Кайфаджян.