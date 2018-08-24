Заключенные «Владимирского централа» объявили голодовку

Трое заключенных тюрьмы «Владимирский централ» объявили голодовку около 10 дней назад. Об этом «Интерфаксу» сообщила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова после встречи с протестующими.

«Три заключенных прекратили прием пищи с 13-14 августа, точные даты они не помнят. Сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся под контролем врачей», — сказала Романова.

Омбудсмен отметила, что заключенные отказались высказать ей свои требования и претензии. «Они хотят встретиться с представителями Генпрокуратуры, будут говорить только с ними. По их словам, информацию туда они направили самостоятельно», — сказала она.

Уполномоченный также подчеркнула, что планирует направить запросы и информацию, которая стала ей известна, в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Кроме того, Романова намерена держать на контроле состояние здоровья заключенных.

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21 августа портал «ГУЛАГ-Инфо» опубликовал письмо президента «Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Романа Кайфаджяна, в котором говорится, что с 13 августа во «Владимирском централе» проводится коллективная голодовка осужденных. Автор перечислил их имена: Чекалкин Григорий Сергеевич, Потапов Андрей, Потапов Стас, Исмаилов Анар Исмаил-Оглы, Гашамов Хаганый Гашам-Оглы, Эльбукаев Хизир Русланович и Махтиев Салман Матахович.

Эти заключенные отказались от приема пищи «в знак протеста против систематических пыток, избиений и доведения до самоубийств, проводимых сотрудниками Учреждения (тюрьмы)», — поясняет Кайфаджян. По имеющейся у него информации администрация «Владимирского централа» скрывает факт проведения голодовки, не допуская встречи осужденных с их родственниками и адвокатами.

После публикации этого обращения в СМИ управление ФСИН по Владимирской области опровергло информацию о голодовке, заявив, что заключенные с такими фамилиями не содержатся в тюрьме. В ведомстве заявили, что распространенная в СМИ информация о голодовке не соответствует действительности. «Осужденные принимают пищу согласно распорядку дня», — подчеркнули там.

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