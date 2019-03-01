Узники «Владимирского централа» пожаловались на пытки музыкой

Заключенные тюрьмы №2, известной как «Владимирский централ», пожаловались на избиения и пытки музыкой, сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на члена Совета по правам человека Андрея Бабушкина.

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По его словам, музыкальное сопровождение в тюрьме круглосуточно. «Музыка обычная, приятная. Но когда она играет сутки напролет, то человек начинает ее ненавидеть. Заключенные спят под музыку, встают под музыку, пишут письма под музыку», — пояснил он.

Также один из заключенных пожаловался на то, что его избивали и угрожали ему насилием, рассказал Бабушкин. Он добавил, что о нарушениях прав осужденных он узнал во время визита, связанного с голодовкой троих из них.

Правозащитник заявил, что обратится в прокуратуру, к уполномоченной по правам человека и в Следственный комитет.

30 ноября сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пыток заключенных в тюрьме «Владимирский централ». О них стало известно после коллективной голодовки осужденных, предпринятой в августе.

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