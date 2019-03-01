Названа причина отсутствия большого числа оправдательных приговоров в России

Низкий уровень оправдательных приговоров по уголовным делам в России, составляющий 0,5 процента ежегодно, связан с качеством работы Следственного комитета. Об этом объявил глава ведомства Александр Бастрыкин на коллегии по итогам работы за прошлый год, передает ТАСС.

По его словам, в 2018 году были оправданы 516 человек, что составило 0,51 процента от объема уголовных дел, направленных в суд Следственным комитетом.

«В Европе стабильная цифра — 20 процентов оправдательных приговоров. Они еще и гордятся своими результатами», — добавил он.

Ранее Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве. Он пояснил, что цель проверки — выяснить, достаточно ли было оснований для вынесения оправдательного вердикта, и оценить качество работы следователей.

В 2017 году оправдательные приговоры были вынесены лишь в отношении одного из тысячи подсудимых. В случае, если расследование вели дознаватели МВД или ФССП, этот показатель был еще в три раза меньше: 0,35 оправдательных приговоров на тысячу.

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