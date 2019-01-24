Оправданы фигуранты главного «наркотического» дела России

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем членам группы предпринимателя Сергея Шилова по крупнейшему в России «наркотическому делу» о торговле кондитерским маком. Об этом в своем Telegram-канале сообщает руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, судья вынес оправдательный приговор на основании соответствующего вердикта присяжных заседателей. Он также напомнил, что дело продолжалось семь лет.

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Так называемое маковое дело завели в 2012 году после покупки российским бизнесменом иностранного кондитерского мака. По подсчетам ФСКН, в 200 тоннах семян было 0,00069 процента морфина и 0,00049 процента кодеина.

В наркоторговле обвинили владельца крупнейших бакалейных компаний «МКМ» и «Алкарус» Сергея Шилова, его сына Романа и брата Владимира. Фигурантом дела стала заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина: она написала отзыв на партию мака, согласно которому сделать из предоставленного вещества наркотики было невозможно.

Другими обвиняемыми стали оптовики Владислав Теплов и Валентин Котенков, кладовщик Сергей Спирин, хозяин питерской бакалейной фирмы Денис Сукиасьян, московские ларечники Рафик Симонян и Армен Карапетян, торговцы из Нижнекамска Александр Везоргин, Абдурахмон Эшонов и Озод Исоев.

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