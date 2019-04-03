Российские полицейские всю ночь учились воевать против солдат НАТО

Масштабные учения прошли в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: сотрудники правоохранительных органов в ночь на 3 апреля учились отражать предполагаемое нашествие войск НАТО. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным газеты, около 21:30 во вторник, 2 апреля, начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Роман Плугин объявил по всему управлению учебный сбор личного состава. После этого в свои кабинеты прибыли около 20 тысяч полицейских — от сержантов до генералов.

Как отмечает «Фонтанка.ру», полицейских из нескольких районных отделов ГИБДД отправили в леса Ленинградской области: там сотрудники развертывали лагерь и тренировалась устанавливать походные палатки в темноте. По легенде учений, именно гаишники одними из первых должны были встретить войска противника — мотопехоту НАТО со стороны Эстонии.

«Первыми ляжем под Кингисеппом (город в Ленинградской области — прим. «Ленты.ру»)», — прокомментировал учения один из их участников, выполнив норматив по развертыванию. Другие участники учений похвастались наличием небольшого катера, при помощи которого они готовы при необходимости дать отпор врагу.

В нескольких районных управлениях МВД в ходе учений строевой шаг, исполнение гимна и надевание противогазов по команде «Газы!» отрабатывали оперативники и участковые. Вместе с некоторыми полицейскими на учения прибыли женщины с малолетними детьми, которых сотрудники не смогли оставить одних дома.

Первыми отбой по учениям получили следователи — их отпустили около 2:00, пожелав не опаздывать на работу и приходить точно к 8:00. На следующий день после учений, около 9:30, многие полицейские петербургского главка МВД прошли психологическое тестирование по определению морального климата. Его итоги пока не известны — как отмечается в сообщении, «они могут быть неожиданными».

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