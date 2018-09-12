Захват заложников в Москве оказался учениями Росгвардии

Захват заложников в Москве, о котором ранее сообщил ряд Telegram-каналов, оказался учениями Росгвардии. Об этом в среду, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Учения проводятся в одном из банковских отделений района Тушино (Северо-западный административный округ)», — сказал он.

Ранее информация о захвате заложников начала распространяться в ряде Telegram-каналов. «В Тушино, в отделении Сбербанка мужчина взял в заложники нескольких человек. На месте работает полиция. Неизвестный захватил заложников буквально полчаса назад. К полицейским уже присоединились сотрудники Росгвардии», — писал Mash.

5 сентября сообщалось, что в Удмуртии задержали 50-летнего жителя города Воткинск, который от скуки взял в заложники мальчика.

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