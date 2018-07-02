Захватившего заложницу в столичном супермаркете отправили под арест

Савеловский суд Москвы арестовал Александра Хуторянина, удерживавшего в заложниках работницу магазина «Дикси» в столице. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Хуторянину Александру Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 сентября», — сказала представитель суда.

Хуторянину предъявлено обвинение по части 2 статьи 206 УК РФ («Захват заложника»). Ранее он уже был судим за имущественные преступления, а в момент нападения, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.

1 июля стало известно, что захвативший заложницу объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием вернуть документы при помощи сотрудников ФСБ.

Днем 1 июля Хуторянин зашел в магазин «Дикси» на Большой Академической улице и, угрожая ножом, потребовал 250 тысяч рублей. Его заложницей стала работница магазина, москвичка 1991 года рождения, проживающая в том же районе. Другие сотрудники успели нажать на кнопку тревоги, через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В общей сложности спецоперация заняла около трех часов. В результате инцидента никто не пострадал.

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