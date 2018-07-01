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Захвативший заложников в московском супермаркете возжелал помощи ФСБ

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Мужчина, захвативший заложницу в супермаркете «Дикси» на севере Москвы, объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием вернуть документы при помощи сотрудников ФСБ. Об этом он заявил в ходе допроса, видео с которым опубликовано на канале Следственного комитета России в YouTube.

Задержанный представился Александром Хуторяниным и пояснил, что зашел в магазин, скрываясь от неких преследователей, которые напали на него в лесу. «У меня в лесу осталась сумка и документы. Активисты меня гоняли. Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается», — отметил он. При этом мужчина признал, что употребляет алкоголь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»), сообщила «Ленте.ру» представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова. Она отметила, что по внешним признакам мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сейчас его везут на экспертизу. После этого с ними будут проведены следственные мероприятия.

По словам Ивановой, личность нападавшего уже установлена, известно, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, заложницей вооруженного ножом мужчины стала посетительница магазина. По словам собеседника издания, нападению подверглась москвичка 1991 года рождения, проживающая в том же районе. Врачи уже осмотрели пострадавшую и отпустили ее. В настоящее время женщину опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что неизвестный напал на посетителей супермаркета «Дикси» на Большой Академической улице с ножом, порезал руки одной из женщин, а затем приставил ей нож к горлу и начал требовать деньги. Кроме того, он настаивал на переговорах с сотрудниками ФСБ. В результате мужчину удалось задержать.

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Предыстория: Захватившего заложников в московском супермаркете задержали
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