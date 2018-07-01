Пьяный покупатель захватил заложников в московском супермаркете

Вооруженный ножом мужчина взял в заложники посетителей супермаркета «Дикси» на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщают очевидцы в группе района Коптево в Facebook.

Инцидент произошел в магазине на Большой Академической улице. По словам очевидцев, неизвестный, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сотрудницу супермаркета, порезал ей руки, а затем приставил ей нож к горлу и начал требовать, чтобы к нему приехали сотрудники ФСБ. Кроме того, по данным «Пятого канала», нападавший требует 300 тысяч рублей.

Как отмечается, на место происшествия уже прибыли сотрудники полиции и машины скорой помощи. В настоящее время магазин оцеплен, с мужчиной ведутся переговоры. Личность нападавшего пока не известна.

Подробности происшествия устанавливаются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!