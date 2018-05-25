Захвативший заложников москвич оказался в реанимации

Мужчина, захвативший заложников в квартире одного из домов на востоке Москвы, находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом в пятницу, 25 мая, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«Он находится в реанимационном отделении одной из московских больниц, его состояние оценивается как тяжелое», — отметил источник.

24 мая очевидец снял на камеру двор дома в Москве, в котором вооруженный мужчина захватил в заложники семью из трех человек. Еще одна запись, на которой видно, как пострадавших посадили в машину скорой помощи, появилась в Telegram.

В результате инцидента глава семейства погиб от огнестрельного ранения. Его жена и ребенок получили незначительные травмы. Сам захватчик ранил себя ножом и был госпитализирован. По предварительным данным, мужчина поссорился с соседями, с которыми делил одну квартиру.

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