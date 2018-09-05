Отсидевший 32 года рецидивист от скуки захватил в заложники мальчика

В Удмуртии задержали 50-летнего жителя города Воткинск, который от скуки взял в заложники мальчика. Об этом в среду, 5 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»). Он ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, и провел в местах лишения свободы в общей сложности 32 года. 13 августа мужчина вышел из колонии после очередного срока.

По данным следствия, вечером 4 сентября он встретил на улице 8-летнего мальчика и попросил его помочь донести сумки до квартиры. Ребенок согласился, а злоумышленник привел его к себе домой и запер. Мужчина угрожал заложнику ножом, не позволяя выйти из квартиры. Мальчик успел позвонить матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Через полтора часа оперативники установили местонахождение заложника и освободили его. Кроме незаконного лишения свободы, какие-либо противоправные действия в отношении мальчика не совершались.

Похититель на допросе пояснил, что он привел ребенка к себе домой, так как ему стало скучно и он хотел побыть с мальчиком. Следствие планирует назначить ему судебно-психиатрическую экспертизу.

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