Травившей приемного сына жительнице Колымы предъявили обвинения

Жительнице Магаданской области, семь лет морившей голодом и травившей приемного ребенка, предъявили обвинения. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 13 ноября.

Женщина обвиняется по двум статьям — «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему» и «Мошенничество» (статьи 111 и 159 УК РФ). Она заключена под стражу.

Следствие установило, что обвиняемая заранее продумала схему получения выплат из бюджета на приемного ребенка. «Для этого она разработала жесткую схему получения пособий и других социальных выплат, предусмотренных законодательством о защите инвалидов», — отмечено в сообщении.

Женщине удалось уговорить мужа оформить опеку над мальчиком. Отмечается, что приемный отец не знал о преступном умысле своей супруги. После получения опеки обвиняемая стала систематически морить сына голодом и давать ему медикаменты, чтобы искусственно сформировать клиническую картину и симптоматику, характерную для заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Для сохранения статуса инвалидности у мальчика женщина на протяжении почти семи лет продолжала поддерживать его тяжелое состояние», — пояснили в следствии.

С 13 ноября 2010 года, когда ребенку была поставлена инвалидность, по 15 августа 2017 года фигурантка таким способом похитила более 1,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

Также по данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК), в ходе которого следователи дадут оценку действиям должностным лицами органов опеки. В мае агентство РИА Новости сообщало, что органы опеки посетили приемную семью всего два раза за 2014-2016 годы.

Пострадавшего 11-летнего мальчика уже передали на попечение другой женщине. В настоящее время его состояние нормализовалось.