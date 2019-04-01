ФСБ стала в три раза чаще заводить дела на бизнесменов

За последние семь лет количество уголовных дел, возбужденных и расследуемых Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в отношении представителей бизнеса, увеличилось в три раза. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает портал Finanz.ru со ссылкой на доклад политолога Кирилла Рогова.

По его словам, спецслужба поступательно увеличивает нажим на реальный сектор российской экономики, а количество уголовных дел против предпринимателей растет ежегодно на 20-25 процентов. Кроме того, в настоящий момент каждое четвертое расследование ФСБ приходится на экономические преступления, в то время как террористические занимают всего лишь четыре процента.

28 марта представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что в январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Удельный вес коррупционных преступлений в общей статистике составил два процента. При этом число случаев получения взяток выросло почти на 30 процентов, дачи взяток — на 37,3 процента. Количество случаев мелкого взяточничества сократилось на 11,4 процента.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!