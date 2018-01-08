Названы самые распространенные преступления в России

Генпрокуратура назвала самые распространенные виды преступлений в России, зарегистрированные в прошлом году. Информация опубликована на портале правовой статистики ведомства.

Согласно отчету за январь-ноябрь 2017 года, более трети всех преступлений составили хищения чужого имущества. Чаще всего злоумышленники совершали кражи — более 738,3 тысячи случаев. Также зафиксировано более 54,4 тысячи случаев грабежей, 8,5 тысяч случаев разбоя и около 8,1 тысячи мелких хищений.

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При этом по всей России отмечается рост преступлений, связанных с различными видами мошенничества — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года их количество увеличилось на 6,8 процента (204,8 тысячи случаев). Наиболее заметное снижение количества преступлений наблюдается в сфере получения взяток (на 44,2 процента меньше, чем годом ранее).

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных составляет почти 22 процента. При этом их количество сократилось на 4,7 процента по сравнению с 2016 годом.

Регионом с наибольшим количеством зафиксированных преступлений оказалась Москва — около 127,5 тысяч случаев, меньше всего правонарушений зарегистрировано на Чукотке — 657. При этом в отчете отмечается, что Москва оказалась лидером по темпам снижения числа преступлений (на 20,8 процента), примерно такие же показатели отмечаются в Вологодской области (минус 20,4 процента) и Карелии (снижение на 17,4 процента). Наиболее заметный рост количества правонарушений зафиксирован в Крыму — более, чем на 50 процентов.

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