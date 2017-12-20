Путин рассказал об ударах ФСБ по иностранным спецслужбам в России

Президент Владимир Путин похвалил «умелую и тонкую» работу российских спецслужб, выступая на торжественном вечере в честь Дня работников органов безопасности. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что во внутренние дела России всячески пытаются вмешиваться иностранные спецслужбы, но их попытки пресекаются благодаря оперативной работе ФСБ, «наносящей удары по преступности и коррупции».

«Большая ответственность лежит на контрразведывательных и разведывательных подразделениях: нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятельность иностранных спецслужб, которые — а это не секрет — пытаются всячески активизировать свою работу в России», — заявил Путин.

В своей речи он также призвал укреплять внешние и внутренние контуры антитеррористической безопасности. В частности, президент заявил о необходимости «вести работу по уничтожению финансовых и вербовочных сетей преступников, противодействовать попыткам экстремистов и радикалов влиять на молодежь».

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