В России стало больше коррупции

В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом в четверг, 28 марта, со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, сообщает РБК.

По словам Куренного, удельный вес коррупционных преступлений в общей статистике составил 2 процента. При этом число случаев получения взяток выросло почти на 30 процентов, дачи взяток — на 37,3 процента. Количество случаев мелкого взяточничества сократилось на 11,4 процента.

Куренной также отметил, что за два месяца в России зарегистрировали более 314 тысяч преступлений — на 2 тысячи (0,6 процента) больше, чем в 2018 году.

5 февраля Куренной опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что расследование по уголовному делу о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году якобы возобновлено. По словам представителя Генпрокуратуры, после обращений журналистов в сентябре 2018 года прокуратура Свердловской области начала общенадзорную проверку по факту гибели туристов. При этом никакого дополнительного расследования прокуроры не проводят.

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