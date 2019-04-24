Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец

В Ингушетии по подозрению в отмывании и обналичивании десяти миллиардов рублей, выделенных из бюджета на различные проекты, задержали отца и сына Ибрагима и Багаудина Гантемировых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, деятельность теневых банкиров вскрылась в результате проверок министерств и ведомств республики. Оказалось, что местные чиновники при помощи фирм-однодневок расхищали средства республиканского и федерального бюджетов, которые затем обналичивались в региональном отделении одного из банков.

Такая схема была использована в проекте строительства завода по производству стеклотары в селении Сагопши. В итоге бюджетные средства, по мнению правоохранительных органов, пропали.

Отец и сын Гантемировы получали 10 процентов за свои услуги. Магасский городской суд отправил их под домашний арест в роскошный особняк, построенный за счет доходов от теневого бизнеса. Следствие намерено также арестовать эту недвижимость.

Подозреваемым вменяется незаконная банковская деятельность. В рамках этого уголовного дела проверяется руководство ингушского отделения одного из банков и клиенты Гантемировых. В их числе могут оказаться многие влиятельные чиновники республики, распоряжавшиеся бюджетными деньгами.

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