В Москве арестовали замглавы Росимущества

Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое подозревает чиновницу в хищении в особо крупном размере — как минимум 150 миллионов рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.

Паткина с 2014 по 2017 год занимала должность руководителя территориального управления Росимущества в Московской области, заместителем руководителя федерального ведомства была назначена 7 июня этого года.

Как уточняет «Коммерсантъ», она была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. В этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке в Москве.

Советник главы Росимущества Денис Лазарев заявил «Коммерсанту», что ему ничего не известно ни об аресте Елены Паткиной, ни о каком-либо уголовном расследовании в отношении нее. По его словам, сейчас замглавы ведомства находится на больничном.

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