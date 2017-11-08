Спорт
 

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене»

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Марат Оганесян
Марат Оганесян

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал хищение более 50,4 миллионов рублей при строительстве стадиона «Зенит-Арены» на Крестовском острове. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Фигурант вину признал», — говорится в сообщении.

Оганесяну предъявлено обвинение в мошенничестве, он начал знакомиться с материалами дела. Сумма похищенных средств, по версии следствия, составляет 50,4 миллиона рублей. Подсудимому грозит до 10 лет заключения.

Следственный комитет России (СКР) установил, что в 2014 году было похищено более 50 миллионов рублей при заключении договора между генеральным подрядчиком «Трансстрой» и акционерным обществом ТДМ по поставке видеотабло для стадиона. По версии следствия, курировавший строительство стадиона Оганесян незаконно привлек ТДМ в качестве субподрядчика. Следствие считает, что чиновник заведомо знал, что субподрядчик не намерен расходовать деньги на поставку оборудования.

Возведение «Зенит-Арены» началось в 2007 году. Сроки и стоимость строительства неоднократно пересматривались. Стадион, на котором домашние матчи проводит «ФК Зенит», принял матчи Кубка Конфедерации 2017 года. Планируется, что на арене пройдут игры чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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