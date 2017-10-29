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«Локомотив» разгромил «Зенит» на «Крестовском»

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Болельщики «Локомотива»
Болельщики «Локомотива»

Московский «Локомотив» обыграл в гостях санкт-петербургский «Зенит» в 15-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 29 октября, на стадионе «Крестовский» и завершилась со счетом 0:3. Дубль сделал перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, забив на 58-й и 69-й минутах матча. Третий гол на счету российского хавбека Алексея Миранчука, которому ассистировал Фарфан.

После 15 игр «Локомотив» лидирует в чемпионате с 32 очками. Таким образом, железнодорожники стали победителями первого круга. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 29 очками.

19 октября в рамках группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл норвежский «Русенборг» со счетом 3:1. «Локомотив» сыграл вничью (1:1) с молдавским «Шерифом».

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