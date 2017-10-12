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Суд подтвердил домашний арест сотрудников Роскомнадзора по делу о мошенничестве

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Чертановский суд Москвы сообщил о заключении под домашний арест пресс-секретаря Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Вадима Ампелонского, Бориса Едидина, занимающего должность начальника правового управления ведомства, и руководителя аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова. Об этом «Ленте.ру» сообщил 12 октября пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

Решение было вынесено 5 октября. Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения подозреваемым Ампелонскому и Едидину в виде содержания под стражей в СИЗО, однако судья счел возможным применить к ним более мягкую меру — домашний арест. Срок содержания определен до 7 ноября.

В отношении третьего фигуранта дела Весельчакова следствие просило о домашнем аресте, что и было принято судом.

Сотрудники Роскомнадзора подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Адвокатом Ампелонского подана жалоба на решение суда об избрании ему меры пресечения.

О начавшемся расследовании уголовного дела о махинациях в Роскомнадзоре стало известно 11 октября. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что дело было возбуждено Чертановским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России (СКР) в Москве. Позже его передали в центральный аппарат ведомства.

По словам источника, знакомого с ситуацией, обвинение связано с выводом денег через одно из подконтрольных Роскомнадзору федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

«Многие чиновники компенсируют небольшую зарплату контрактами, оплата за которые идет через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении. В данной ситуации, скорее всего, схема именно такая. Во всяком случае, в настоящее время убедительных доказательств хищений, в том числе путем мошенничества, у следователей нет», — сказал собеседник редакции. Он отметил, что схема спорная, но закону не противоречит.

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