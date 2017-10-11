Источник связал дело на Ампелонского с оформлением зарплат в Роскомнадзоре

Пресс-секретарь Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Вадим Ампелонский мог стать фигурантом дела о мошенничестве из-за нюансов оформления зарплат в ведомстве. Об этом в среду, 11 октября, «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, речь идет о выводе денег через одно из подконтрольных Роскомнадзору федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

«Многие чиновники компенсируют небольшую зарплату контрактами, оплата за которые идет через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении. В данной ситуации, скорее всего, схема именно такая. Во всяком случае, в настоящее время убедительных доказательств хищений, в том числе путем мошенничества, у следователей нет», — сказал собеседник редакции. Он отметил, что схема спорная, но закону не противоречит.

Источник уточнил, что дело в отношении Ампелонского и соучастников было возбуждено столичным отделом Следственного комитета России (СКР) по району Чертаново. Однако сразу после появления спецсообщения о задержании федеральных чиновников дело забрали в Центральный аппарат СКР. И в настоящее время решается вопрос, что делать с имеющимися материалами, поскольку они далеко не бесспорны.

Собеседник «Ленты.ру» также уточнил, что никому из задержанных обвинение пока не предъявлено. Ранее стало известно, что Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве.

Материалы дела некоего Ампелонского В.В. опубликованы также на сайте Чертановского районного суда. Они были зарегистрированы 5 октября. Судя по информации ресурса, следователи ходатайствовали об аресте Ампелонского, но суд отклонил это требование.

Там же уточняется статья, по которой проходит пресс-секретарь Роскомнадзора, — 159-я, часть 4 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).