Пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве

Пресс-секретарь Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Вадим Ампелонский стал фигурантом дела о мошенничестве. Об этом в среду, 11 октября, «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

Дело возбуждено Чертановским межрайонным следственным отделом СКР в Москве. Позже его передали в центральный аппарат СКР.

Материалы дела некоего Ампелонского В.В. (отчество сотрудника Роскомнадзора — Вячеславович — прим. «Ленты.ру») опубликованы также на сайте Чертановского районного суда. Они были зарегистрированы 5 октября. Судя по информации ресурса, следователи ходатайствовали об аресте Ампелонского, но суд отклонил это требование.

Там же уточняется статья, по которой он проходит — 159-я, часть 4 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

В Министерстве связи и массовых коммуникаций не располагают никакой информацией по поводу пресс-секретаря Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.