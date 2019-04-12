Появились подробности дела одного из самых крупных теневых банкиров России

Дело в отношении одного из крупнейших теневых банкиров и бывшего владельца Промсбербанка Ивана Мязина передано в суд. Он обвиняется в хищении 3,2 миллиарда рублей из Промсбербанка. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в Следственном департаменте МВД России.

Ведомство завершило основные следственные действия, в ходе которых благодаря показаниям бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина всплыли новые подробности. По его словам, в массовом выводе средств из России, организованном Мязиным и совладельцами банка Алексеем Куликовым и Олегом Белоусовым, участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. Так, бывший глава трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тим Уисвелл проводил через свой банк операции с пакетами ценных бумаг и валютой. За это от совладельцев Промсбербанка он ежемесячно получал по 100 тысяч долларов.

Выводить средства за рубеж Мязину помогали связи в Центральном банке России. Вместе с Белоусовым он создал несколько фирм, куда поступали обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в Центробанк, пишет «Росбалт».

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Бывший председатель правления Промсбербанка рассказал, что рядом теневых банкиров, включая Мязина, был создан «ландромат» — канал, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено более 21 миллиарда долларов, пишет агентство. Свое подпольное объединение банкиры называли «Мясо» («Мязин и company»).

В настоящее время Куликов отбывает девятилетний срок за хищение средств из своего кредитного учреждения, теперь его обвиняют и в хищении средств через страховую компанию «Оранта». Под суд он пойдет вместе с Мязиным. Белоусов объявлен в федеральный розыск.

В 2014 году были отозвана лицензия у Русского земельного банка, в 2015-м — у Промсбербанка и «Российского кредита».

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