В Москве осудили лидеров преступного сообщества теневых банкиров

Пресненский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии теневых банкиров Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, возглавлявших преступное сообщество, которое вывело за рубеж более 100 миллиардов рублей. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Кроме того, каждому из осужденных назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Магин и Рыбальченко признаны судом организаторами преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж за комиссию от 0,5 до 2,5 процента от сделки. Однако они были оправданы судом по более чем 10 эпизодам по статье 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»).

4 августа 2014 года стало известно, что из следственного департамента МВД уволились два следователя по особо важным делам — Марина Алексеева и Сергей Капустин. Они специализировались на расследовании преступлений в финансовой сфере.

По данным газеты «Коммерсантъ», Алексеева расследовала деятельность Магина. Однако у Генпрокуратуры возникли вопросы к качеству расследования. В частности, замгенпрокурора Виктор Гринь указывал на недостаточность доказательств для предъявленного обвинения.

В конце ноября этого года начальник аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Григорян заявил, что сейчас, в условиях кризиса, в стране могут участиться случаи вывода капитала в теневой сектор или за рубеж. Об этом он сказал в интервью Национальной службе новостей (НСН).

