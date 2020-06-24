В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о бывшем сотруднике МВД. Он дает показания о том, как Фролов пытался помешать оперативной работе в отношении банков, которые находились под его покровительством. Вместе с полковником действовал его подчиненный Алексей Артамонов.

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Свидетель рассказал, что в 2006-2007 годах, будучи высокопоставленным сотрудником МВД, он занимался разработкой банков и лиц, имевших отношение к отмыванию и выводу из России больших денежных сумм. Силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия, в том числе, в отношении «Кредитимпэкс банка», что вызывало недовольство у определенных сотрудников ФСБ. Сначала со свидетелем встретился Артамонов и передал от Фролова просьбу прекратить оперативные действия, но получил отказ.

Тогда свидетеля пригласили на встречу к Фролову. Тот настоятельно рекомендовал не вести никакие мероприятия против «Кредитимпэкса», пообещав в противном случае неприятности.

На допросах Фролов существование таких просьб отрицает.

«Росбалт» со ссылкой на данные следствия пишет, что с 2006 года замначальника управления «К» получал от собственников «Кредитимпэкс банка» не менее 150 тысяч долларов ежемесячно за покровительство. Взамен Фролов оберегал это учреждение от правоохранительных органов.

Ранее, в мае, стало известно, что бывший совладелец «Кредитимпэкса» Алексей Куликов стал ценным свидетелем. Он дает показания по многим резонансным расследованиям, связанным с коррупцией. В частности, Куликов рассказал о взятках своего друга и партнера Фролова.

Фролов служил в ФСБ с 2006 по 2013 годы, пока 16 июля 2013 года его не уволили с должности заместителя начальника управления «К» в связи с утратой доверия. Причиной отставки стала незадекларированная недвижимость в Италии у его семьи.

Полковник Дмитрий Фролов, а также его коллеги Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны и арестованы в апреле 2019 года. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей. Сообщалось, что накопленные миллиарды полковники, возможно, собирались вывезти за границу.

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