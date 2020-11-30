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Миллиарды рублей вернули в бюджет России после продажи имущества полковника ФСБ

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Фото: Lucas Jackson / Reuters

Прокуратура вернула более шести миллиардов рублей в бюджет России после продажи имущества полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке», — сообщил источник, добавив, что после этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в российский бюджет.

В марте Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал свою вину и сдал следствию двух других полковников. Он дал показания на своего бывшего начальника Дмитрия Фролова, который занимал должность заместителя руководителя «банковского» подразделения, а также на оперативника этой же структуры Андрея Васильева.

У Черкалина нашли в собственности имущества и денежных средств на банковских счетах на 6,5 миллиарда рублей, а его начальник Дмитрий Фролов владел лишь загородным домом, квартирой и миллионом рублей. Однако в настоящее время Черкалин лишился своих активов — по решению суда они перешли в доход государства.

По делу о коррупции в отношении полковников ФСБ следствие изъяло 12 миллиардов рублей. Три фигуранта дела обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.

Всех троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ задержали в апреле 2019 года в Москве.

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