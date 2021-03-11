Полковника-миллиардера из ФСБ отправили под суд в Москве

Уголовное дело бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина поступило в Московский окружной военный суд (МОВС) для рассмотрения по существу. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает ТАСС.

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Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тысяч долларов. Дело полковника-миллиардера (так Черкалина называют СМИ) рассмотрит судья Вадим Корчагин. При этом дата первого заседания пока не назначена.

4 декабря 2020 года сообщалось, что Черкалин попросил оставить себе лишь золотые запонки после конфискации его имущества на общую сумму 6,3 миллиарда рублей.

30 ноября стало известно, что прокуратура вернула более шести миллиардов рублей в бюджет России после продажи имущества полковника ФСБ. Оно было продано на международном рынке, пояснил источник, а затем с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в российский бюджет.

Решение об изъятии имущества Черкалина было принято московским судом по иску Генпрокуратуры.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.