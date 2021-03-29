Чиновники Минпромторга отказались признать вину по делу о крупной взятке

Арестованные за получение крупной взятки специалисты отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Андрей Бандуров и Сослан Гериев не признают вину. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает ТАСС.

Сумма взятки составляет более полумиллиона рублей.

Ранее 29 марта сообщалось, что Бандуров и Гериев арестованы за получение взятки. Обвиняемые будут находиться под арестом до 26 мая. Действия чиновников были выявлены и пресечены сотрудниками ФСБ России при участии министерства.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», сотрудники министерства предложили выдать петербургскому предприятию лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники за 600 тысяч рублей.